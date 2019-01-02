Омич скакал по капоту чужого авто и заявлял, что он из АУЕ

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:30:04+03:00

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О странном происшествии, очевидцем которого ему пришлось стать, в социальных сетях рассказал омич Артем Антипин. По словам мужчины, он на несколько минут оставил машину на стоянке возле супермаркета, чтобы купить продуктов. А, когда вышел, увидел, как по его «ласточке» скачет неизвестный и при этом заявляет, что он - член АУЕ (неформальная группировка подростков. - Прим. авт.). После этого «герой» соскочил в машины и сбежал.

- Новогодне-алкогольное обострение у людей. Выходя из супермаркета, обнаружил данную особь на капоте своей машины, - рассказывает владелец авто. - Индивид крайне агрессивно пояснял за АУЕ и какие-то понятия и отказывался слазить. В итоге просто убежал, а у меня капот под замену...

В итоге мужчина успел снять хулигана и теперь собирается отправить фото в полицию.