В Омске потеплеет только после Рождества

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:10:13+03:00

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Новогодние каникулы в Омской области прогнозируются морозными. Впрочем, минус 35 градусами, как было в конце прошлого года, уже не пугают. По данным синоптиков днем будет от -17 до -22, ночью температура может понижаться до -25 градусов.

Такая погода продержится, как минимум, до 5 января. Потом начнется постепенное потепление.

После Рождества прогнозируют уже вполне комфортные для сибиряков -10 градусов днем и -14 градусов ночью. Также возможен небольшой снег. Такая погода продержится и в начале первой рабочей недели после новогодних каникул вплоть до 10 января.