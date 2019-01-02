Сельчанка приехала в Омск на Новый год и забыла в маршрутке ребенка

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:21:12+03:00

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40-летняя жительница Тавричанка приезал в Омск на новогодние праздники. Женщина с детьми зашла в маршрутку. Спустя время она поняла, что та двигается в противоположную сторону, и стала выходить на остановке «Улица Ленина». Младушего 3-летнего ребенка она держала на руках, старшей дочери сказала идти за ней. Только, когда машина уехала, женщина поняла, что 8-летняя девочка осталась одна в салоне. Женщина даже не запомнила ни номер маршрутки, ни даже ее направление. Пришлось обращаться за помощью к стражам порядка.

- Майор полиции Сергей Гигилев выехал на конечные остановки общественного транспорта, где опросил водителей. Вскоре поступила информация об обнаружении в микроавтобусе, следовавшем в районе СК «Арена Омск», ребенка без сопровождения взрослых, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Сергей Гигилев попросил водителя оставаться на месте до его приезда, после чего забрал девочку и доставил в отдел полиции, где передал ожидавшим родителям. С сельчанами майор полиции провел профилактическую беседу и пожелал безопасных выходных.