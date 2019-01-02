Из-за массового сбоя в терминалах омичам приходится платить за проезд наличными

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:54:18+03:00

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Пока не слишком удачным получился запуск новой системы оплаты в общественном транспорте. Омичи массово жалуются, что из-за сбоя терминалах, они не могут расплатиться по безналичному расчету ни в автобусах, ни в маршрутках. Если в муниципальном транспорте при такой ситуации разрешают проехать бесплатно, то частники требуют платить наличными.

Напомним, при таком способе поездка обойдется дороже - 30 рублей, вместо 25 по транспортной или банковской карте. В мэрии пояснили, что проблемы есть только с транспортными картами, которые дают возможность льготникам ездить бесплатно. Их выдает региональное минтруда. Горадминистрация же отвечает за все виды проездные - гражданские, студенческие, пенсионные и школьные.

Тем не менее, в официальном паблике дептранса в соцсетях горожане жалуются, что по этим картам также не пробивается чек. Например, при попытке расплатиться картой «Омка» или пополнении ее баланса появляется сообщение, что она больше недействительна. Кроме того, например, школьные проездные не везде есть в наличии.

- Ребёнок 12 лет вчера и сегодня ездит за 30 рублей. Транспортной карты у нас на остановке в не продают, - негодует подписчица группы «ОмскТранспорт». - Сказали, что их нет и неизвестно, когда будут. Он так и будет ездить? Не многовато ли для ребенка?

Тем временем, чиновники заверяют, что на перепрограммирование системы уйдет не более 3 дней. А пока льготникам, вынужденным платить в транспорте наличными, рекомендуют сохранять чеки и обращаться с ними в «Пассжирсервис». Тем обещают компенсировать им потраченные деньги.

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