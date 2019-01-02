В Омске в толпе взорвалась коробка с петардами

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:14:40+03:00

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Не обошлась без происшествий новогодняя ночь. По традиции, евда только куранты пробили полночь, толпы людей отправились на улицы праздновать наступление 2019 года. Еще несколько часов после горожане взрывали петарды. При том большинство проигнорировали специально отведенные для этого места и зажигали салюты прямо возле своих домов.

Во дворе многоэтажки на улице 20 лет РККА коробка перевернулась и горящие петарды начали буквально расстреливать собравшуюся посмотреть на зрелище толпу, также салюты попадали в припаркованные машины.

По предварительным данным, в результате происшествия никто серьезно не пострадал - люди успели разбежаться в стороны. Ущерб, причиненный автомобилям, еще предстоит установить.