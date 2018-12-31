Зрителей Омской драмы на входе встречает свинья

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-31T11:47:34+03:00

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Зрителей, которые в праздничные дни придут в Омскую драму, на входе ждет милейшее создание - кабан. Бутафоры театра подошли к воплощению символа наступающего года с юмором, и он получился нетривиальным - с тигровым рыже-черным окрасом, голубыми глазами и задорными клыками.

- Друзья, стараниями нашего бутафорского цеха, у нас прибавление! - говорится в описании фото, выложенного в паблике драмтеатра. - Вот такой радостный символ года теперь будет встречать вас каждый вечер в театре. Герою будущего года нужно придумать имя! Предлагайте в комментариях свои варианты, а победителя выберем народным голосованием на новогодних каникулах. Тот, чей вариант имени для нашего символа года приживется, получит пригласительные билеты в наш театр!