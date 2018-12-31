Пара омичей разбилась в ДТП на Филиппинах

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-31T11:34:06+03:00

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В беду под самый Новый год попала пара омичей, которые отправились в отпуск на Филиппины. Когда Ксения Гусева и Евгений Попов ехали на байке, в них с второстепенной дороги влетел автобус.

- Журналисты из Омска, муж и жена, - рассказывают друзья пострадавших. - Девушка в критическом состоянии, у мужчины сломана рука. В ДТП виноваты не они. В больнице насчитали космическую сумму за несколько операций. Полиция не дает протокол. Консул в курсе.

Известно, что ситуация начала разрешаться только сейчас - после вмешательства министерства иностранных дел. Девушку уже прооперировали. Сейчас оба - Ксения и Евгений - находятся в удовлетворительном состоянии. Удалось разрешить вопрос и с оплатой лечения. Все расходы возьмет на себя компания, которой принадлежит совершивший аварию автобус.