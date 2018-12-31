Стало известно, какая погода ждет омичей в новогоднюю ночь
Синоптики ночью на Новый год-2019 обещают холода до -20
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Стало известно известно, какая погода ждет жителей Омской области в ночь на Новый год-2019. Первоначально синоптики обещали более теплую погоду на 31 декабря, однако сейчас все изменилось в прогноза. В новогоднюю ночь ожидается настоящий сибирский морозец. Метеорологи обещают до ...-18 ...-20 градусов. Понижаться температура начнет вечером 31 декабря. При этом вечером 31 декабря и ночью 1 января возможен снег.
Первые дни 2019 года такая погода будет сохраняться. Ожидается ...-18...-20 мороза и временами снег. Потеплеет в Омской области на выходных.