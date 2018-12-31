2018-12-31T08:02:52+03:00
Происшествия

Стало известно, какая погода ждет омичей в новогоднюю ночь

Синоптики ночью на Новый год-2019 обещают холода до -20
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стало известно известно, какая погода ждет жителей Омской области в ночь на Новый год-2019. Первоначально синоптики обещали более теплую погоду на 31 декабря, однако сейчас все изменилось в прогноза. В новогоднюю ночь ожидается настоящий сибирский морозец. Метеорологи обещают до ...-18 ...-20 градусов. Понижаться температура начнет вечером 31 декабря. При этом вечером 31 декабря и ночью 1 января возможен снег.

Первые дни 2019 года такая погода будет сохраняться. Ожидается ...-18...-20 мороза и временами снег. Потеплеет в Омской области на выходных.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омские школьники смогут кататься на аттракционах за полцены
Омич попал в смертельную аварию с «Камазом»
На омской набережной перевернулась иномарка
Наклейки в транспорте расскажут омичам, как расплатиться за проезд
Третьяк предложил провести матч молодежного ЧМ по хоккею на улице
Омич с топором хотел ограбить кассу магазина, но от него откупились бутылкой виски
Мэрия сможет сносить незаконные павильоны без разрешения суда
В Омске неизвестный расстреливает машины
В последний рабочий день года в отставку ушел главный архитектор Омска
Мэр Фадина пригласила омичей встречать Новый год в парке
Оксана Фадина опровергла слухи об уходе с должности
Перед Новым годом на границе Омской области с Казахстаном ожидают пробки
«Росводоканал Омск» готов к работе в новогодние праздники
Омские энергетики обменялись опытом в сфере цифровизации с коллегами из «Башкирэнерго»
Министр экологии предложил омичам бегать с мусорными мешками
В Омске на улице Бударина наконец-то откроют каток
Лже-работники банка сняли с карты омички 250 тысяч