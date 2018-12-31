2018-12-31T12:30:06+03:00
Общество

Омичи на каникулах не смогут посмотреть фильмы в кинотеатре «Первомайский»

Он еще не будет работать
Станислав МУХИН
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Вот уже год жители Нефтяников ходят мимо полностью готового, но закрытого кинотеатра "Первомайский". После реконструкции в начале 2018-го он проработал чуть больше месяца. После этого кинотеатр закрыли из-за конфликта фирмы, ремонтировавшей здание, и мэрии. Все это время шли долгие и сложные суды. Предприниматели пытались утрясти с властями спорные вопросы.

И вот, наконец, на днях было объявлено об открытии "Первомайского". Правда, есть и плохая новость: посмотреть фильмы на новогодних каникулах омичи все-таки не смогут.

- К нам часто приходят омичи, проживающие по соседству, спрашивают: «Когда открытие?» Могу точно сказать, что в новогодние праздники мы работать не будем, – цитирует Омск-Информ директора ООО «Кинопрокат Омск Плюс» (оператор кинотеатра) Дмитрия Савельева.

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