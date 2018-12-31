Омичи на каникулах не смогут посмотреть фильмы в кинотеатре «Первомайский»
Вот уже год жители Нефтяников ходят мимо полностью готового, но закрытого кинотеатра "Первомайский". После реконструкции в начале 2018-го он проработал чуть больше месяца. После этого кинотеатр закрыли из-за конфликта фирмы, ремонтировавшей здание, и мэрии. Все это время шли долгие и сложные суды. Предприниматели пытались утрясти с властями спорные вопросы.
И вот, наконец, на днях было объявлено об открытии "Первомайского". Правда, есть и плохая новость: посмотреть фильмы на новогодних каникулах омичи все-таки не смогут.
- К нам часто приходят омичи, проживающие по соседству, спрашивают: «Когда открытие?» Могу точно сказать, что в новогодние праздники мы работать не будем, – цитирует Омск-Информ директора ООО «Кинопрокат Омск Плюс» (оператор кинотеатра) Дмитрия Савельева.