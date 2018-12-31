Омские школьники смогут кататься на аттракционах за полцены

СЕГОДНЯ 07:38 2018-12-31T07:38:01+03:00

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В преддверии продолжительных новогодних каникул для омских школьников подготовили скидки на аттракционы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, школьники Омска смогут покататься на разных аттракционах в парках с 50-процентной скидкой. Для этого им нужно объединится в организованные группы больше 10 человек.

- Скидки касаются выхода на лед, проката тюбингов, аттракциона «Тюбинг-кросс», а также аттракционов, которые будут работать при условии температуры выше -10 градусов: это «Вихрь», «Орбита», «Колесо обзора», «Сказка», «Веселые горки», «Драконы», «Формула-1», «Слоники», «Солнышко», детская железная дорога и «Ракушки», - заявил директор МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин.

Скидки будут действовать до 1 апреля.