Омич попал в смертельную аварию с «Камазом»

СЕГОДНЯ 07:37 2018-12-31T07:37:13+03:00

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Страшная авария произошла на дороге Омск-Седельниково в Горьковском районе, на севере области. 60-летний водитель на «Тойоте» ехал в Муромцево. В районе 94 километра трассы он не увидел остановившийся на обочине «Камаз. Пенсионер на всей скорости врезался в стоящий большегруз. От легковушки после сильного удара практически ничего не осталось, половина машины сильно помята.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, водитель «Тойоты» скончался на месте аварии еще до приезда медиков. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства.