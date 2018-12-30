На омской набережной перевернулась иномарка

СЕГОДНЯ 18:24 2018-12-30T18:25:26+03:00

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Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в самом центре Омска, на набережной Тухачевского. Каким-то непонятным образом автомобиль «Мазда» практически заехал на территорию Куйбышевского пляжа и перевернулся на бок.

После инцидента водитель, видимо, счет нужным сбежать с места, бросив машину посреди дороги. Судя по снимкам, попавшим в социальные сети, иномарка уже какое-то время простояла так, потому что ее успело припорошить снегом.