Третьяк предложил провести матч молодежного ЧМ по хоккею на улице

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-30T10:06:47+03:00

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Напомним, Омск претендует на право проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2023 году. Окончательное решение по этому вопросы примут через несколько дней, а пока чиновники обсуждают о формах его проведения. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, например, заметил, что было бы неплохо один матч провести на открытом воздухе.

Также он поделился информацией насчет «Арены Омск», которая из-за аварийного состояния пока законсервирована на неопределенный срок.

- В Омске сейчас проблемы, город остался без хоккея. Конечно, они хотят получить право на поведение турнира, - цитирует Третьяка «Чемпионат». Сейчас они должны показать, как собираются подготовиться, предоставить документы. Международная федерация хоккея не возражает против проведения чемпионата в двух городах, а нам важно, чтобы в Омске была арена. Сейчас губернатор области дал гарантии, что через год арена будет реконструирована. Они не будут сносить, а проведут реконструкцию.