Омич с топором хотел ограбить кассу магазина, но от него откупились бутылкой виски

СЕГОДНЯ 09:52 2018-12-30T09:55:04+03:00

Теперь ему грозит до 10 лет колонии

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Незадачливый грабитель отправился в магазин на улице Маршала Жукова. Мужчина, угрожая топором, потребовал у продавца выручку. Та оказалась неробкого десятка и в просьбе отказала. Тогда преступник решил позаботиться хотя бы о своем праздничном столе. Разбив витрину он стащил бутылку элитного виски и был таков.

Если его вину докажут еще долго ему не придется заботиться о провизии на Новый год - ей мужчину обеспечат в колонии.

- Просмотрев записи установленных в торговом зале камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого и задержали 29-летнего омича, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В ходе следствия было установлено, что топорик подозреваемый сбросил в р. Иртыш, похищенный напиток выпил вместе с друзьями. Решение о мере наказания в ближайшее время будет принято Куйбышевским районным судом, куда направлены материалы уголовного дела. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.