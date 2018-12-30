В Омске неизвестный расстреливает машины

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-30T09:05:49+03:00

На это пожаловался владелец одного их автомобилей

Изменить размер текста: A A

На неизвестного, который расстреливает стоящие машины на окраине города омичи пожаловались на форуме сервиса «Яндекс. Район».

По утверждению очевидцев, все произошло накануне в районе дома на улице 4-ой Кордной, 53А. Пост разместил владелец одного из поврежденных авто.

Комментаторы гадают, что сподвигло стрелка на такой хулиганский поступок. Некоторые омичи предположили, что таким странным способом кто-то из жильцов дома пытается бороться с неправильно, по его мнению, припаркованными машинами. Возможно, это жильцы первых этажей, которых раздражают шум и выхлопные газы от машин, которые зимой нуждаются в постоянном прогреве.

В любом случае автору поста рекомендуют обратиться в полицию.