В последний рабочий день года в отставку ушел главный архитектор Омска

СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-29T15:48:23+03:00

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Последний для большинства россиян рабочий день уходящего года стал заключительным и для Игоря Павлова в качестве главного архитектора города.

По предварительным данным, с нового года его место временно займет первый заместитель Николай Кравченко. Утверждать нового директора департамента архитектуру Омска будет мэр Оксана Фадина.

Как завила «СуперОмску» директор департамента информационной политики Олеся Потапова, в субботу, 29 декабря, мэр Омска Оксана Фадина подписала заявление Павлова об уходе по собственному желанию.

Напомним, Игорь Павлов был назначен на должность еще и.о. мэра Сергеем Фроловым взамен Анатолия Тиля, в отношении которого тогда возбудили уголовное дело.