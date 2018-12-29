2018-12-29T15:48:23+03:00
Общество

В последний рабочий день года в отставку ушел главный архитектор Омска

Причины происшедшего пока неизвестны
Анна МИКУЛА
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Фото: admomsk.ruФото: admomsk.ru
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Последний для большинства россиян рабочий день уходящего года стал заключительным и для Игоря Павлова в качестве главного архитектора города.

По предварительным данным, с нового года его место временно займет первый заместитель Николай Кравченко. Утверждать нового директора департамента архитектуру Омска будет мэр Оксана Фадина.

Как завила «СуперОмску» директор департамента информационной политики Олеся Потапова, в субботу, 29 декабря, мэр Омска Оксана Фадина подписала заявление Павлова об уходе по собственному желанию.

Напомним, Игорь Павлов был назначен на должность еще и.о. мэра Сергеем Фроловым взамен Анатолия Тиля, в отношении которого тогда возбудили уголовное дело.

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