2018-12-29T13:54:40+03:00
Общество

Оксана Фадина опровергла слухи об уходе с должности

Мэр заявила, что у нее есть планы на весь пятилетний срок
Анна МИКУЛА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Мэр Оксана Фадина активно ведет страницу в Instagram. Причем, по всей видимости, с интересом сама общается с подписчиками, а не просто публикует посты, написанные командой пиарщиков. Например, поздравляя горожан с Днем матери глава города выложила фото из роддома, куда приехала навестить новоиспеченных мамочек. Одна из омичек умилилась посту и заметила, что была бы рада, если бы мэр приехала пообщаться и с ней. Фадина ответила ей совершенно просто: когда будете в роддоме сообщите - я вас навещу.

А накануне она разместила радостную и долгожданную для многих новость - закон о защите животных принят прямо в канун Нового года. Теперь за любое проявление жестокости по отношению к меньшим братьям предусмотрено реальное наказание, также запрещены контактные зоопарки.

Впрочем, интересовали омичей и вопросы, не связанные с темой поста. Например, один из подписчиков попросил развеять слухи, что Оксана Николаевна, якобы, собирается покинуть пост по семейным обстоятельствам.

- Еще много планов намечено, их и будем претворять в жизнь, - заверила градоначальница. - В 2019 году наметила много проектов, бюджет утвержден, работаем вместе с губернатором. Садики будем строить, школу, дорогу-дублер, еще больше ремонта дорог и тротуаров, благоустройство общественных территорий, флору на новый уровень, День города и много-много других дел, которые нас ждут, и все - для омичей! И все - вместе! Меня назначили на 5 лет - вот, как минимум, на 5 лет планы и проекты расписаны. Все нужно доводить до результата, это я и планирую.

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