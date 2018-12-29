Перед Новым годом на границе Омской области с Казахстаном ожидают пробки

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-29T13:39:42+03:00

Перед новым годом на границе с Казахстаном омичи будут стоять в пробках Фото: Александр ГЛУЗ

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Традиционно перед новогодними каникулами увеличивается число людей, желающих попасть из Омска в Казахстан и обратно. В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Омской области сибиряков и гостей региона предупреждают о пробках, которые возникают на границе в это время. Самое большое количество людей, желающих пересечь границу ожидается 30 и 31 декабря, а также 6 и 8 января.

Пограничники увеличивают количество контролеров, стараются работать более оперативно, но все дело в узких дорогах перед прохождением границы:

- Ширина дорожного покрытия, не позволяющая осуществлять пропуск несколько транспортных средств одновременно, и пассажиропоток, который зачастую в разы превышает расчетную пропускную способность пунктов пропуска, даже при усиленном режиме службы не всегда позволяют избежать скопления транспортных средств перед ними, - рассказали в ведомстве.