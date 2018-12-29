2018-12-29T13:13:41+03:00
Общество

Министр экологии предложил омичам бегать с мусорными мешками

Так сейчас, по словам чиновника, модно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Министр экологии предложил омичам выходить на пробежку с мусорными мешкамиМинистр экологии предложил омичам выходить на пробежку с мусорными мешкамиФото: Евгения ГУСЕВА
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Омичам предложили освоить новый модный тренд – выходить на пробежку в парки с пакетами и собирать разбросанный мусор. Такую идею озвучил министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов. По его словам, так сейчас делают во всем мире.

- Во всем мире сейчас очень популярны пробежки в парке с мусорным мешком. Это совмещение спорта и улучшения окружающей среды. Уверен, что у нас в Омске эта форма отдыха также станет популярной, - цитирует слова министра «Омскрегион».

Будет ли популярна такая инициатива у омичей, пока неизвестно. Сам же министр говорил, что предпочитает велопрогулки.

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