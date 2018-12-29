В Омске на улице Бударина наконец-то откроют каток

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-29T12:51:12+03:00

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Каток в центре Омска на улице Бударина откроют уже завтра. Торжественное открытие с участием воспитанников школы «Авангард» состоится 30 декабря в 18.00. Ледовая площадка должна была принять катающихся еще в среду, но открытие перенесли из-за сильных морозов. На открытии также выступят юные ученики спортивной школы №35 и Ледового дворца имени Александра Кожевников.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, площадь катка составляет 2100 квадратных метров, его вместимость 300 человек. По периметру ледового покрытия установлены световые гирлянды, музыкальные колонки стоит елка и Дед Мороз на санях. У катка есть теплое помещение, где можно переобуться. Стоимость выхода на лет – 100 рублей, прокат коньков – 150 рублей за час. Здесь же омичи смогут купить горячие напитки и питание.