2018-12-29T11:30:15+03:00
Происшествия

Лже-работники банка сняли с карты омички 250 тысяч

Их сейчас ищут полицейские
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Лже-работники банка сняли с карты омички 250 тысячЛже-работники банка сняли с карты омички 250 тысячФото: Олег ЗОЛОТО
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Пожилой омичке на мобильный позвонил неизвестный. Он представился работником банка и сказал женщине, что кто-то пытался снять все деньги с карты 63-летней женщины. Мужчина заставил омичку сказать номер карты и трехзначный код на обороте. После этого с карты омички попытались списать 256 тысяч рублей, но банк заблокировал перевод как подозрительный. Через сутки блокировка была снята, и пенсионерке вновь позвонили. Мужчина стал убеждать женщину, что лучше хранить деньги на нескольких разных счетах. Сибирячка перевела всю сумму на несколько счетов. Как оказалось, деньги ушли мошенникам.

В пресс-службе полиции рассказали, что обманутая пришла к ним, когда поняла, что ее обвели вокруг пальца. Полицейские сейчас возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», но преступников пока не нашли. Единственное, что известно о лже-сотрудниках банка – это то, что они звонили из Ставропольского края. Им может грозить 6 лет тюрьмы.

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