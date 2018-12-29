У 30 пассажиров, летевших из Омска в Сочи, потеряли багаж

СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-29T11:12:44+03:00

При этом в аэропорту им заявили, что и не обязаны теперь его искать

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Испорченными оказались новогодние каникулы у омичей, прилетевших в Сочи. Выйдя из самолета, 30 человек так и не дождались своего багажа. Как выяснилось после, его, видимо, потеряли.

- Около 1,5 часов сотрудники аэропорта не предоставляли информацию о происходящем, ссылаясь на то, что с этой авиакомпанией у них нет обязанностей что-то делать в такой ситуации, - негодует автор поста, размещенного в социальных сетях, Юлия Краус.

Комментаторы, кстати, отмечают, что сумки и чемоданы могли просто забыть погрузить еще в Омске. Постоянно летающие пассажиры рассказывают, что с ними уже случались подобные неприятности.

В любом случае, где именно находится багаж и по чьей вине он потерялся, пока никто не знает.