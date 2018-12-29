2018-12-29T10:24:35+03:00
Общество

В Омске пациент одалживал у врачей сотовые, а потом обчищал их через мобильный банк

Также он поступил и с нескольким пациентами больницы, где лежал
Анна МИКУЛА
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Похищенные деньги молодой человек снимал в ближайшем банкомате.Похищенные деньги молодой человек снимал в ближайшем банкомате.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Совместить лечение с заработком решил 22-летний пациент одной из омских больниц. Он попросил у врача сотовый, чтобы позвонить домой по срочному делу. Сердобольная женщина согласилась, а потом поняла, что кто-то без ее ведома заходил со смартфона в ее мобильный банк и переводил деньги на неизвестную карту. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Как выяснилось, в это же время в лечебном заведении произошло еще несколько подобных случаев. На уловку афериста попались и медики, и другие пациенты.

- 22-летний житель Центрального округа переводил деньги с чужих карт на свою и снимал их к ближайшем банкомате. Похищенные денежные средства подозреваемый тратил на личные нужды. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 3 700 рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Следователем городского отдела полиции № 6 возбуждены два уголовных дела по ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления причастности подозреваемого к аналогичным преступлениям.

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