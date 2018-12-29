В Омске мужчина выпал из окна прямо на детскую площадку
Все произошло в центре города
В Омске мужчина выпал из окна прямо на детскую площадкуФото: vk.com
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В соцсетях очевидцы разметили фотографии не для слабонервных. Во дворе дома по улице 8-я Линия в Омске жители обнаружили труп мужчины прямо под окнами дома на детской площадке. По всей видимости, мужчина выпал из окна многоэтажки, некоторые омичи в комментариях к записи предполагают, что мужчина был пьян. Труп нашли соседи рядом с детскими качелями.
По словам очевидцев, инцидент произошел около девяти утра. Сейчас на месте происшествия уже работают сотрудники полиции. Они будут устанавливать личность мужчины, а также все причины и обстоятельства произошедшего.