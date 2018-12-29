На трассе под Омском полностью сгорела фура

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-29T10:27:31+03:00

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Большегруз «Рено» загорелся на трассе под Омском накануне поздно вечером, около десяти часов. Пожар произошел на 37 километре Черлакского тракта. Водитель фуры сначала пытался потушить свой автомобиль самостоятельно, но не справился с огнем. Из-за этого он потерял много времени и слишком поздно позвонил пожарным.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, когда они приехали на место пожара, автомобиль уже полностью был охвачен огнем. Этому поспособствовал сильный ветер, который поднялся вчера и учился к вечеру. Пожар тушили чуть больше часа, но автомобиль спасти не удалось – он выгорел полностью. Машина восстановлению не подлежит. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.