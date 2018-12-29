2018-12-29T10:27:31+03:00
Происшествия

На трассе под Омском полностью сгорела фура

Пожар тушили целый час
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На трассе под Омском полностью сгорела фураНа трассе под Омском полностью сгорела фураФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Большегруз «Рено» загорелся на трассе под Омском накануне поздно вечером, около десяти часов. Пожар произошел на 37 километре Черлакского тракта. Водитель фуры сначала пытался потушить свой автомобиль самостоятельно, но не справился с огнем. Из-за этого он потерял много времени и слишком поздно позвонил пожарным.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, когда они приехали на место пожара, автомобиль уже полностью был охвачен огнем. Этому поспособствовал сильный ветер, который поднялся вчера и учился к вечеру. Пожар тушили чуть больше часа, но автомобиль спасти не удалось – он выгорел полностью. Машина восстановлению не подлежит. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.

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