2018-12-29T09:06:26+03:00
Общество

Омичи смогут ездить в общественном транспорте за 19 рублей до апреля

Для этого им надо успеть до конца 2018 года купить проездной
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Омичи, хоть и недолго, все-таки смогут ездить по городу по старой цене. Правда о том, чтобы одна поездка обошлась в следующем году по 19 рублей, надо позаботиться уже сейчас. До конца 2018 года надо успеть купить проездной на 120 поездок, либо проездные на полмесяца или месяц.

По информации муниципального предприятия «Пассажирсервис» льготный период закончится в апреле.

Напомним, со следующего года проезд во всех видах транспорта будет одинаковым - 30 рублей за наличный расчет и 25 - за безналичный. В последнем случае предусмотрено несколько вариантов оплаты, горожане могут выбрать для себя самый удобный - банковской или транспортной картой, либо через специальное приложение смартфона.

А к лету планируют и вовсе отказаться от наличных денег в транспорте. Это позволит бороться с незаконным оборотом денег у перевозчиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лже-работники банка сняли с карты омички 250 тысяч
У 30 пассажиров, летевших из Омска в Сочи, потеряли багаж
В Омске мужчина выпал из окна прямо на детскую площадку
На трассе под Омском полностью сгорела фура
В Омске пациент одалживал у врачей сотовые, а потом обчищал их через мобильный банк
В Омске сдали еще один дом обманутых дольщиков
Омичам напомнили про перекрытие улиц на 7 января
В самом центре Омска образовался каток из-за коммунальной аварии
Кинотеатр «Первомайский» может открыться еще до Нового года
В Омск на Левом Берегу построят многоуровневую парковку
В новогоднюю ночь омичей из парка развезут автобусы
В Омск не пустили партию новогодних мандаринов
Подписаны первые в России концессионные соглашения на строительство общеобразовательных школ на базе 115-ФЗ с банковским финансированием
На окраине Омска «Тойота» повалила на дорогу столб
Чиновникам омской мэрии запретили прогуливать заседания горсовета
В омских киосках можно купить проездные со скидкой
Из-за предновогодней суеты Омск встал в 8-балльные пробки
У омичей на вкладах в банках лежат 200 миллиардов
По Омску ездит трамвай с водителем Дедом Морозом
Житель Омской области менял газовый баллон и спалил квартиру