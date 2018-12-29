Омичи смогут ездить в общественном транспорте за 19 рублей до апреля

СЕГОДНЯ 09:06 2018-12-29T09:06:26+03:00

Для этого им надо успеть до конца 2018 года купить проездной

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Омичи, хоть и недолго, все-таки смогут ездить по городу по старой цене. Правда о том, чтобы одна поездка обошлась в следующем году по 19 рублей, надо позаботиться уже сейчас. До конца 2018 года надо успеть купить проездной на 120 поездок, либо проездные на полмесяца или месяц.

По информации муниципального предприятия «Пассажирсервис» льготный период закончится в апреле.

Напомним, со следующего года проезд во всех видах транспорта будет одинаковым - 30 рублей за наличный расчет и 25 - за безналичный. В последнем случае предусмотрено несколько вариантов оплаты, горожане могут выбрать для себя самый удобный - банковской или транспортной картой, либо через специальное приложение смартфона.

А к лету планируют и вовсе отказаться от наличных денег в транспорте. Это позволит бороться с незаконным оборотом денег у перевозчиков.