В Омске сдали еще один дом обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 08:57 2018-12-29T08:57:38+03:00

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В декабре завершили все строительные работы в многоквартирном доме по адресу улица Мишина, 5 в Ленинском округе Омска. Дом подключили к воде, теплу, электричеству и коммуникации. 28 декабря Госстройнадзор сделал новогодний подарок владельцам квартир – было выдано заключение, что дом сдан и в него можно заселяться.

Как сообщают в пресс-службе областного правительства, всем дольщикам сейчас оформляются документы по передаче квартир. Всего в доме 337 квартир, из них дольщикам принадлежат 244. Дом должны были сдать еще в 2016 году, однако работы были приостановлены в июне 2017 и дом включили в перечень проблемных, а владельцев квартир признали обманутыми дольщиками. После вмешательства губернатора, дом был наконец сдан.