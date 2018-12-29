2018-12-29T08:49:48+03:00
Общество

Омичам напомнили про перекрытие улиц на 7 января

В этот день пройдет традиционный Рождественский полумарафон
Анна МИКУЛА
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Движение транспорта перекроют из-за полумарафона.Движение транспорта перекроют из-за полумарафона.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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После обильных новогодних застолий горожан приглашают сбросить набранные килограммы и зарадиться позитивом на Рождественском полумарафоне. Напомним, участникам не обязательно бежать все 21 километр - предусмотрены разные дистанции, которые можно выбрать в зависимости от физической подготовки.

Праздник спорта традиционно запланирован на 7 января. В связи с этим в центре города перекроют дороги. В омской мэрии напомнили, где именно и в какие время.

С 07ю00 до 17.00 будет перекрыто движение по Соборной площади. Изменения коснутся и других участков дорожно-транспортной сети города. С 12.00 до 16.00 будет ограничено движение:

- улица Ленина (от площади Победы до Соборной площади);

- Банковский переулок (от улицы Певцова до Соборной площади);

- улица Ивана Алексеева (от набережной Тухачевского до Соборной площади);

- набережная Тухачевского (от улицы Интернациональной до Юбилейного моста);

- улица Таубе (от набережной Тухачевского до улицы Партизанской);

- улица Партизанская (от набережной Тухачевского до улицы Петра Некрасова);

- улица Спартаковская;

- улица Тарская (от улицы Спартаковской до улицы Ленина);

- улица Победы (от улицы Достоевского до улицы Таубе).

Специалисты профильного департамента обращают внимание, что с 20:00 6 января и до 17:00 7 января 2019 года будет запрещена парковка транспорта по маршруту следования участников полумарафона.

Водителям рекомендуется руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков, а зрителям и участникам Рождественского полумарафона - соблюдать меры личной безопасности.

В департаменте транспорта мэрии обращают внимание, что в этот период - с 07.00 до 17.00 7 января 2019 года - изменится схема движения общественного транспорта. В частности:

- движение автобусов маршрута № 73 с улицы Красный Путь будет направлено по улице Интернациональной, далее - по улице Ленина;

- движение автобусов маршрутов № 500, № 503 в направлении поселка Амурский с моста имени 60 лет Победы будет направлено по улицам Фрунзе, Герцена, далее - по утвержденным схемам, в обратном направлении без изменения схем движения;

- движение автобусов маршрута № 62 будет организовано до остановочного пункта «Площадь Ленина»;

- движение автобусов маршрута № 386 в обоих направлениях будет организовано по улицам Орджоникидзе, Интернациональной, Гагарина.

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