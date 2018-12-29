2018-12-29T08:28:32+03:00
Общество

Кинотеатр «Первомайский» может открыться еще до Нового года

Туда уже начали набирать штат сотрудников
Анна МИКУЛА
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Фото: yandex.ru/mapsФото: yandex.ru/maps
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На сайте многострадального кинотеатра «Первомайский» появилось объявление о наборе обслуживающего персонала. Там же разместили афишу, а которой есть кинопоказы, начиная 30 декабря. Правда, купить билеты на эти сеансы онлайн пока невозможно. Тем не менее, это вселяет надежду, что здание, наконец, откроют.

- Мы разместили объявления о наборе персонала, потому что за 2 дня его не наберешь. Они еще должны у нас попрактиковаться. Мы ждем документы из Первомайского суда и разрешения на ввод. Это может быть и завтра, и в январе, и в феврале, - цитирует РИА «Омск-информ» директора ООО «Кинопрокат Омск Плюс» Дмитрий Савельев.

Напомним, впервые после реконструкции здание открыли еще в феврале этого года. Но потом депархитектуры неожиданно аннулировал у концессионера право на строительство. Только через суд здание разрешили ввести в эксплуатацию.

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