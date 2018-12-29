В самом центре Омска образовался каток из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 08:20 2018-12-29T08:28:10+03:00

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Сегодня ночью затопило Любинский проспект. В районе дома № 17 на улице Ленина прорвало трубу. Вода залила весь тротуар и быстро замерзла, ночью в Омске было около 20 градусов мороза. Очевидцы выложили видео в соцсети, и кто-то даже порадовался бесплатному катку прямо посередине улицы в центре города.

Судя по всему, трубу прорвало в одном из магазинов на проспекте. Как пишут омичи в комментариях, около четырех утра на место ЧП выехали аварийные службы, они и остановили поток, хлынувший на улицу. Но вода на тротуарах уже успела замерзнуть, по всей видимости, теперь у коммунальщиков прибавится работы – нужно очистить ото льда довольно большой участок.