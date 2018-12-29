В Омск не пустили партию новогодних мандаринов

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-29T07:09:21+03:00

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Накануне Нового Года в Омск не пустили крупную партию мандаринов, сухофруктов и овощей. Всю продукцию везли из Казахстана для продажи на территории России. Фуру с овощами остановили на пункте пропуска в Исильскуле. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, общий вес продукции в большегрузе составлял почти сто тонн.

Через Омск пытались ввезти мандарины, виноград, изюм, репчатый лук и зеленые овощи. Осмотрев документы на продукцию, таможенники приняли решение все вернуть в Казахстан, а перевозчиков оштрафовать. Оказалось, что в сертификатах на продукцию были несоответствия, также информация на этикетках и в документах была разной.