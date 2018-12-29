В Омск на Левом Берегу построят многоуровневую парковку

СЕГОДНЯ 07:51 2018-12-29T07:51:11+03:00

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О планах строительства многоуровневой парковки для машин рассказали в мэрии. ООО «ТК «Север» получила через аукцион право аренды на земельный участок по улице Новороссийская. За аренду каждый год фирма будет платить 646 тысяч в бюджет. Компания планирует построить в этом месте многоуровневую парковку для машин. Рядом будет троллейбусное депо и парк 300-летия.

- Ежегодно компания будет платить за аренду участка 646,8 тысяч рублей. После завершения строительства автостоянки ООО «ТК «Север» сможет выкупить земельный участок, - рассказали детали в пресс-службе департамента имущественных отношений мэрии Омска.