На окраине Омска «Тойота» повалила на дорогу столб
Серьезная авария случилась накануне днем на окраине Омска. На улице 5-я Кордная водитель "Тойоты" на скользкой дороге не справился с управлением. Машину сильно занесло и на сильной скорости иномарка вылетела на обочину. К несчастью водителя там стояли столбы линий электропередач. В один из них машина и влетела.
Удар был такой силы, что столб вместе с проводами повалило прямо на дорогу. Из-за этого на улице 5-я Кордная образовалась большая пробка. Фото аварии появилось в социальных сетях. Машина получила серьезные повреждения. Скорее всего, водителю придется оплатить ущерб за снесенный столб. Ремонт своей машины ему тоже влетит в копеечку.