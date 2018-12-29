2018-12-29T05:48:44+03:00
Происшествия

На окраине Омска «Тойота» повалила на дорогу столб

Из-за этого образовалась пробка [фото]
Станислав МУХИН
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Из-за аварии образовалась пробка.Из-за аварии образовалась пробка.Фото: vk.com
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Серьезная авария случилась накануне днем на окраине Омска. На улице 5-я Кордная водитель "Тойоты" на скользкой дороге не справился с управлением. Машину сильно занесло и на сильной скорости иномарка вылетела на обочину. К несчастью водителя там стояли столбы линий электропередач. В один из них машина и влетела.

Удар был такой силы, что столб вместе с проводами повалило прямо на дорогу. Из-за этого на улице 5-я Кордная образовалась большая пробка. Фото аварии появилось в социальных сетях. Машина получила серьезные повреждения. Скорее всего, водителю придется оплатить ущерб за снесенный столб. Ремонт своей машины ему тоже влетит в копеечку.

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