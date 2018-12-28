Чиновникам омской мэрии запретили прогуливать заседания горсовета

СЕГОДНЯ 14:44 2018-12-28T14:55:00+03:00

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Под самый Новый год мэр Оксана Фадина подписала распоряжение «О деятельности должностных лиц администрации города Омска в Омском городском совете». В нем особо отмечается, как должны работать ее замы с Омским горсоветом. Увильнуть от заседаний, где будут рассматривать курируемые ими вопросы, у чиновников тепрь не получится. Теперь они смогут отправить вместо сеья заместителей только по уважительной причине. Это же правило касается и глав депатраментов горадминистрации.

- В исключительных случаях (отсутствие на работе по уважительной причине: временная нетрудоспособность, служебная командировка, отпуск и др.) замена должностного лица администрации города Омска, приглашенного на заседание комитета Омского городского совета по вопросам своей компетенции или для доклада по соответствующему рассматриваемому вопросу, осуществляется по согласованию с мэром города Омска, первым заместителем мэра города Омска или соответствующим заместителем мэра города Омска с обязательным письменным уведомлением комитета Омского городского совета, - говорится в документе.