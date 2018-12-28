В омских киосках можно купить проездные со скидкой

СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-28T14:42:24+03:00

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С 1 января в Омске подорожает проезд – для горожан это уже не новость, многие смирились с тем, что придется отдавать 30 рублей за поездку наличными. Однако, если купить проездные сейчас, можно существенно сэкономить. Сейчас в киосках продажи проездных особенной популярностью пользуется карта на 120 поездок. Ее стоимость 2280 рублей – каждая поездка обойдется всего по 19 рублей. Действовать такая карта будет до апреля. Также можно сэкономить, купив проездные на 30 и 60 поездок, они будут действовать в новом году еще один месяц и два соответственно.

Еще одна неожиданная скидка ждет льготников. Транспортные карты пенсионера, школьника и студента теперь можно купить со скидкой в 50% - она стоит теперь 50 рублей вместо 100. При покупке любых проездных продавцы советуют не выбрасывать чек, если карта будет утеряна, вместо нее выдадут новую с таким же количеством оставшихся поездок.