Из-за предновогодней суеты Омск встал в 8-балльные пробки

СЕГОДНЯ 14:07 2018-12-28T14:08:19+03:00

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Вечером 28 декабря, омичам, чтобы добраться до места назначения, нужно преодолеть практически квест по забитым машинами улицам. Вероятно, в последние перед новогодними праздниками дни горожане отправились за подарками близким и провизией на праздничный стол. А корпоративы, которые идут практически во всех увеселительных заведениях в центре, только усугубляют ситуацию.

По данным портала «Яндекс. Пробки», на 17 часов заторы на дорогах составили 8 баллов. Красным цветом горят на карте почти все главные улицы - проспекте Маркса, улице Гагарина, Интернациональной, Фрунзе, Масленникова, Герцена, 10 лет Октября, Думской, Конева скорость движения сейчас не превышает 5-7 километров в час.

Произошло и несколько аварий: одно на Красном Пути, две - на улице Фрунзе, еще по одному на улицах Маяковского и Куйбышева. Водителям лучше искать пути объезда.