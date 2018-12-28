По Омску ездит трамвай с водителем Дедом Морозом

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-28T13:36:38+03:00

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В этом году омские транспортники уже чего только не придумывали, чтобы порадовать пассажиров перед Новым годом. Например, несколько трамваев и автобусов украсили гирляндами, а в троллейбусе публику и вовсе развлекали барды.

Почин коллег решил поддержать и водитель трамвая, курсирующего по маршруту №8, Владимир Белов. На время рейса он перевоплощается в Деда Мороза.

Как сообщили в департаменте транспорта мэрии, Владимир Белов - водитель 2 класса, неоднократный участник и призер конкурсов профессионального мастерства. В трамвайном депо работает более семи лет.

- В предновогодние дни я буду работать на трамвае с бортовым номером 26, - рассказал Владимир. - Это именно тот вагон, который украшен рисунками ребят из школы № 110. Захотелось их поддержать, чтобы сказка новогодняя действительно случилась. Раздобыл костюм и стал Дедом Морозом. На конечных остановках поздравляю пассажиров с наступающим Новым годом. Их реакция показывает, что затея удалась. Люди удивляются, смеются, благодарят, просят сфотографироваться. А с каким восторгом дети заглядывают в стекло кабины! В общем, всё как надо: дарим пассажирам радость и сами радуемся».

Удалось ли ему уговорить кондуктора переодеться в Снегурочку, не сообщается.