Житель Омской области менял газовый баллон и спалил квартиру
Он сам получил сильные ожоги
Сельчанин пострадал из-за неосторожного обращения с газовым баллоном.
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Инцидент произошел в селе Сосновское Таврического района. В одном из двухэтажных домов начался пожар. Как выяснили проехавшие на вызов сотрудники МЧС огонь распространился по 40-метровой квартире на первом этаже.
- На место выезжали две пожарных машины и четверо сотрудников, -сообщили в пресс-службе областного МЧС. - С огнем удалось справиться за 14 минут. Пожаром повреждена комната на площади 10 квадратных метров, а также находившиеся в ней вещи.
По предварительным данным, ЧП случилось, когда владелец квартиры пытался поменять газовый баллон. Мужчина получил серьезные повреждения, его увезли в больницу.