Житель Омской области менял газовый баллон и спалил квартиру

СЕГОДНЯ 13:12 2018-12-28T13:15:40+03:00

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Инцидент произошел в селе Сосновское Таврического района. В одном из двухэтажных домов начался пожар. Как выяснили проехавшие на вызов сотрудники МЧС огонь распространился по 40-метровой квартире на первом этаже.

- На место выезжали две пожарных машины и четверо сотрудников, -сообщили в пресс-службе областного МЧС. - С огнем удалось справиться за 14 минут. Пожаром повреждена комната на площади 10 квадратных метров, а также находившиеся в ней вещи.

По предварительным данным, ЧП случилось, когда владелец квартиры пытался поменять газовый баллон. Мужчина получил серьезные повреждения, его увезли в больницу.