2018-12-28T13:48:38+03:00
Общество

У омичей на вкладах в банках лежат 200 миллиардов

Этому способствуют высокие ставки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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У омичей на вкладах в банках лежат 200 миллиардовУ омичей на вкладах в банках лежат 200 миллиардовФото: Мария ЛЕНЦ
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С начала года приток средств на банковских вкладах в Омской области составил больше 10 миллиардов рублей – увеличение на 5,4%. Как сообщили в региональном отделении Центробанка России, на вкладах у омичей сейчас лежит 198,6 миллиардов рублей.

В октябре омичи принесли в банки больше 1,9 миллиарда рублей. Эти цифры гораздо больше летних, когда в связи со снижением ставок сокращались объемы вкладов.

- Летом омичи также традиционно предпочитали тратить: отток денег с депозитов продлился с июля по сентябрь. Осенью ситуация поменялась. Банки пересмотрели свою процентную политику по депозитным продуктам, ставки начали расти. Это возобновило интерес людей к вкладам, - рассказала управляющий отделением Омск Сибирского ГУ Банка России Анастасия Костромина.

Сейчас максимальная ставка по вкладам колеблется на уровне чуть более семи процентов, что значительно выше инфляции.

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