2018-12-28T12:36:24+03:00
Общество

Стало известно, как будет выглядеть медаль омского Рождественского полумарафона

На ней будет изображена медвежья лапа
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пресс-служба Рождественского полумарафонаПресс-служба Рождественского полумарафона
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Рождественский полумарафон 2019 традиционно пройдет в Омске 7 января, старт забега в 13.00. Любой желающий может пробежать соревновательные забеги на 21 и 7 километров, или пробежать несоревновательную дистанцию в 3,5 километра после регистрации.

Как сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия, в этом году они придумали необычный дизайн медали.

- Наша идея в этом году – символически показать всем открытую Сибирь! В основе дизайна медали Рождественского полумарафона-2019 – принятая концепция бренда Омского региона. В центре оригинальной награды для финишёров размещается известная медвежья лапа в виде контура Омской области на карте, с когтями, стилизованными под сибирские ели, - рассказал директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский

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