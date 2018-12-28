Маленькие омичи написали Деду Морозу тысячи писем

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-28T12:04:05+03:00

Дети не только просили что-то, но и готовили подарки для волшебника

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Почта Деда Мороза в Омске подвела итоги работы. Письмо Волшебнику можно было написать в любой муниципальной библиотеке. Ее сотрудники собирали письма и помогали юным омичам поверить в чудо, отвечая на каждое письмо. Мы уже писали о самых трогательных письмах, которые написали омичи. Как сообщили в пресс-службе омской мэрии, юные омичи получили больше двух тысяч ответов.Также можно было отправить электронное послание волшебнику.

Маленьким детям в библиотеках предлагали не только написать письмо, но и поучаствовать в конкурсе на лучший подарок для Деда Мороза. Подведение итогов конкурса состоится 8 января в 13.00 в городской усадьбе Деда Мороза, расположенной в Омской крепости. Авторов лучших писем и поделок наградят сладкими подарками.