2018-12-28T11:51:21+03:00
Общество

Депутат Госдумы против, чтобы Омск принял Молодежный Чемпионат Мира по хоккею

По ее мнению чемпионат должен проходить только в одном городе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба "Авангард"Фото: пресс-служба "Авангард"
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Два города сейчас претендуют на проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году – Новосибирск и Омск. Недавно было предложено провести чемпионат сразу в двух городах – часть матчей у нас, а часть в Новосибирске.

Идея не понравилась новосибирскому депутату Госдумы от КПРФ Вере Ганзя.

- Я патриот нашей области и мне это разделение абсолютно не нравится. Думаю, что надо вмешиваться в эту проблему. Другой вопрос — это ресурсы. Сможет ли Новосибирск обеспечить проведение чемпионата на должном уровне? Я бы хотела задать этот вопрос мэру Новосибирска и губернатору области. Если мы сможем, то нужно драться за это и подключить к отстаиванию наших интересов все силы, — сообщила депутат РБК.

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