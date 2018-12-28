2018-12-28T11:43:46+03:00
Происшествия

На Левобережье в Омске сгорели сразу две иномарки

Еще три машины сгорели в области [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На Левобережье в Омске сгорели сразу две иномаркиНа Левобережье в Омске сгорели сразу две иномаркиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Лютые морозы постепенно отступаютё Тем не менее, за минувшие сутки в Омске и области произошло сразу пять пожаров в машинах. Причиной их стали частый прогрева и проблемы в электропроводке.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, сегодня на Левобережье сгорели сразу два дорогих автомобиля. На территории одного из предприятий в Старом Кировске загорелся микроавтобус «Мерседес Бенц» на улице 1-ой Казахстанской. Там же горела «Тойота Лэнд Крузер». Пожарные приехали вовремя и успели спасти стоящий рядом УАЗ, на который мог перекинуться огонь.

Также машина ВАЗ сгорела во дворе частного дома в Калачинском районе, у машины огнем поврежден моторный отсек и панель приборов. Еще одна загорелась прямо на трассе в Кормиловском районе. В момент прибытия пожарных у автомобиля ГАЗ-2844 горел салон, повреждена обшивка и панель приборов. Огонь не пощадил и грузовик в селе Славянка Нововаршавского района. На момент прибытия спасателей он полностью выгорел.

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