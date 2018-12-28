Омские ФСБ-шники нашли партию паленого «Хеннеси» у азербайджанца

СЕГОДНЯ 10:01 2018-12-28T10:01:55+03:00

Если бы не случай, «элитный» алкоголь попал бы в рестораны и магазины

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Сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ нагрянули к гражданину Азербайджана, заподозрив его в пособничестве незаконной миграции. А попутно выяснили, что он причастен к еще одному преступлению. В квартире мужчины обнаружили партию из 3,5 тысяч бутылок, на которых были написаны названия известных алкогольных брендов. Правда, что в них находится на самом деле, затруднился бы ответить даже сам владелец квартиры. И уж точно не стал бы это дегустировать.

А вот омичи вполне могли бы случайно попробовать «элитный» алкоголь. Всю партию собирались реализовать в рестораны и торговые точки города.

Как сообщили в УФСБ по Омской области, спиртные напитки неустановленного происхождения под торговыми марками «Хеннеси», «Кизляр», «Хортица» и другие должны были попасть туда под видом брендового алкоголя.