Омичей с Новым годом поздравят на вокзале
На пригородом вокзале Омска с 28 по 31 декабря омичей и гостей региона будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Они подарят омичам не только праздничное настроение, но и сладкие подарки в дорогу для детей. Само здание вокзала также уже преобразилось для встречи праздника. Администрация вокзалов украсила ели и часы иллюминацией. Пассажиров электричек также поздравят внутри вагонов.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, постепенно пригородный вокзал становится все более комфортным – недавно там появился детский уголок, безналичный расчет и камеры хранения. Также теперь для пассажиров доступно мобильное приложение «Омск-пригород», где можно купить электронный билет.