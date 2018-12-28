Омичей с Новым годом поздравят на вокзале

СЕГОДНЯ 10:21 2018-12-28T10:21:10+03:00

Дед Мороз и Снегурочка будут работать там с 28 по 31 декабря

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На пригородом вокзале Омска с 28 по 31 декабря омичей и гостей региона будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Они подарят омичам не только праздничное настроение, но и сладкие подарки в дорогу для детей. Само здание вокзала также уже преобразилось для встречи праздника. Администрация вокзалов украсила ели и часы иллюминацией. Пассажиров электричек также поздравят внутри вагонов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, постепенно пригородный вокзал становится все более комфортным – недавно там появился детский уголок, безналичный расчет и камеры хранения. Также теперь для пассажиров доступно мобильное приложение «Омск-пригород», где можно купить электронный билет.