Тариф на мусор в Омске установят в марте

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-28T09:43:44+03:00

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Со следующего года твердые коммунальные отходы будут утилизировать по принципально новой схеме. Теперь договоры о вывозе мусора будут заключать не управлящие компании, а сами горожане. Уже определен региональный оператор - ООО «Магнит». Но тарифы на вывоз ТКО до конца года определить не успели. Вероятно, это произойдет не ранее февраля. Но специалисты, которым предстоит ознакомиться с заявкой на 400 страницах, должны успеть до 20 марта.

- В установленные законом сроки (10 рабочих дней) эксперты РЭК Омской области проанализируют комплектность документов и сделают выводы о возможности открыть тарифное дело, - сообщили в пресс-службе РЭК Омской области. - После этого у специалистов будет 30 дней на техническую и экономическую экспертизу тарифной заявки. В случае необходимости рассмотрение документов может быть продлено еще на 30 дней. После этого станет возможным вынесение вопроса об установлении тарифа на заседание правления РЭК Омской области и установление тарифа для регоператора. Напомним, что решения, касающиеся населения, вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.

Тем временем, эксперты в интервью «Комсомолке» уже спрогнозировали существенное подорожание услуги вывоза мусора для омичей.

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