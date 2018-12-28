В Омске установят 50 камер для распознавания лиц

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-28T09:30:15+03:00

На улицах города они появятся уже в слудущем году

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Камеры видеонаблюдения, которые умеют распознавать лица и идентифицировать личность человека, появятся в местах массового скопления людей уже в следующем году. Камеры обещают установить до сентября 2019 года. Всего будут работать 50 таких камер. Они позволят автоматически распознавать лица преступников, которые находятся в розыске, и давать полицейским сигнал о местонахождении правонарушителя.

Помимо камер для распознавания лиц, на улицах города, а также на областных трассах будут устанавливать 121 комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Уже установленные камеры для автоматической фиксации нарушений ПДД помогли в этом году снизить количество нарушений на 41% в местах установки камер. Благодаря появлению еще большего числа камер, ситуация с аварийностью на дорогах снизится еще больше.