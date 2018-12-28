В Омске побывал Дмитрий Рогозин

СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-28T09:30:42+03:00

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Накануне, 27 декабря в Омск с официальным визитом приехал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. В нашем городе он посетил производственное объединение «Полет».

- Дмитрий Рогозин проинспектировал текущее состояние изготовления ракет-носителей «Ангара-А5» и «Ангара-1.2». Он осмотрел чистовое помещение цеха окончательной сборки, которое было принято в эксплуатацию в декабре 2018 года. В настоящее время в нем находятся все комплектующие блоки второй ракеты–носителя «Ангара-А5», - сообщает пресс-служба облправительства. - После осмотра цехов Дмитрий Рогозин провел совещание по проблемным вопросам, связанным с организацией серийного производства ракет-носителей «Ангара». Сейчас ведется активная работа с правительством Омской области и образовательными учреждениями региона по подготовке и привлечению квалифицированной рабочей силы на предприятие.