Омские полицейские раскрыли кражу елок по иголкам

СЕГОДНЯ 08:31 2018-12-28T08:31:06+03:00

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Сторож омской гимназии № 159 утром обходил территорию и заметил пропажу трех елок со двора школы. Сторож обратился в полицию. Приехавшие полицейские осмотрели место спила хвойных деревьев и пошли по следам – похитители тащили елки и оставили иголки на снегу.

Хвойные иголки привели полицейских прямиком к квартире в многоэтажке по улице 21-ая Амурская. Двери квартиры открыла женщина, а дальней комнате полицейские нашли елку. Оказалось, что новогоднее дерево принес 22-летний сын женщины. Он сказал маме, что купил елку на базаре.

Украденные елкиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В пресс-службе полиции сообщили, что молодой человек во всем признался. Он с другом заранее договорился спилить елки во дворе гимназии. Вторую елку полицейские обнаружили у друга молодого человека. Третью елку они спилили и оставили на улице, куда она пропала пока неизвестно. На новогодних воришек завели уголовное дело по статье «Кража».