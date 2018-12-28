2018-12-28T07:56:18+03:00
Происшествия

В Омске мужчина погиб, пытаясь потушить машину

По всей вероятности, он надышался угарным газом
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Машина загорелась на парковке.Машина загорелась на парковке.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Трагический инцидент произошел вчера, 26 декабря, вечером трассе Новосибирск - Омск возле торгового комплекса «Омич». На стоянке магазина загорелся припаркованный автомобиль.

Заметив случившееся его владелец кинулся спасать машину.Но, вероятно, не рассчитал свои силы. Надышавшись угарным газом, но потерял сознание.

Когда автовладельца обнаружили очевидцы, он уже не подавал признаков жизни. Приехавшим на вызов медикам «скорой помощи» оставалось только констатировать смерть.

Как выяснили приехавшие на место полицейские, погибшему водителю было 46 лет, он жил в Новосибирске.

- Все причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске дорожники превратили припаркованную машину в сугроб
Стильный клуб для настоящих мужчин
Театральную площадь в Омске будут реконструировать по проекту голландцев и англичан
В Омске к июлю полностью избавятся от наличной оплаты в транспорте
По Омску ездит новогодний автобус с Дедом Морозом и поздравляет горожан на остановках
Стал известен виновник крушения военного поезда в Омской области
Сбербанк расширил возможности потребительского кредитования в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Оксана Фадина рассказала, что любит просыпаться 1 января рано утром
Под Омском водитель сбил лошадь и с травмами попал в больницу
Александр Бурков рассказал, что его новогодние каникулы закончатся уже 4 января
Всемирно известная модель Влада Рослякова под Новый год приехала в Омск
Тренер «Авангарда» рассказал, как отметит первый Новый год в России
В Омске в многоэтажке прорвало трубу и залило несколько этажей
В Омске гаишник за взятку в 50 тысяч заплатит штраф полмиллиона
В Омске на КамАЗ упал столб
Президент «Авангард» Сушинский высказался о судьбе «Арены-Омск»
В Омске уничтожили 600 килограммов лосося
В Омской области опечатали два опасных башенных крана
Опасные скотомогильники под Омском могут вызвать эпидемию
Британская писательница встретила Рождество в Омске за полчаса
В Омске в эти выходные откроют хаски-парк
Адвоката Веру Гончарову пытаются обвинить в организации бунта в омской ИК-6