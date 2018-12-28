В Омске мужчина погиб, пытаясь потушить машину

СЕГОДНЯ 07:54 2018-12-28T07:56:18+03:00

По всей вероятности, он надышался угарным газом

Изменить размер текста: A A

Трагический инцидент произошел вчера, 26 декабря, вечером трассе Новосибирск - Омск возле торгового комплекса «Омич». На стоянке магазина загорелся припаркованный автомобиль.

Заметив случившееся его владелец кинулся спасать машину.Но, вероятно, не рассчитал свои силы. Надышавшись угарным газом, но потерял сознание.

Когда автовладельца обнаружили очевидцы, он уже не подавал признаков жизни. Приехавшим на вызов медикам «скорой помощи» оставалось только констатировать смерть.

Как выяснили приехавшие на место полицейские, погибшему водителю было 46 лет, он жил в Новосибирске.

- Все причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.